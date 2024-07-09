09 июля 2024, 21:34
Женщина сказочно разбогатела из-за ошибки
Американка сорвала джекпот в лотерее, купив случайно напечатанный билет
Жительница США выиграла в лотерею 220 тысяч долларов благодаря лотерейному билету, который был напечатан по ошибке. Об этом сообщает портал UPI.
Отмечается, что счастливый билет появился в магазине из-за недосмотра организаторов игры. Несмотря на это, им придется выплатить женщине выигрыш.
Победительница призналась, что пять лет назад она уже выигрывала в лотерею 54 тысячи долларов. В этот раз женщина планирует потратить деньги на обучение дочери, а остальное отложит на будущее. // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk