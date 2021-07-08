Франция призвала Евросоюз не признавать вакцины из России и Китая

Вакцинированным российскими и китайскими препаратами могут запретить въезжать на территорию ЕС. Поступить таким образом призвал европейские страны госсекретарь французского МИД Клеман Бон. Он заявил в программе телеканала France 2, что нужно ограничить список «правильных» прививок.

По мнению Бона, въезжать в государства Евросоюза нужно разрешить только обладателям сертификатов о тех прививках, которые зарегистрированы в Европе.

Госсекретарь раскритиковал Грецию, которая заявила о готовности пускать на свою территорию привитых «Спутником V» туристов. Бон дал понять, что российские и китайские вакцины нельзя считать достаточно безопасными, то есть действенными против коронавируса.

«Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», - обратился господин Бон к коллегам из государств-партнеров.

Напомним, что ранее Франция внесла Россию в так называемый «красный» список. // Фото: Сиб.фм