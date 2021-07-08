Режим ЧС ввели в Токио из-за коронавируса

Власти Японии ввели в Токио режим ЧС в связи с коронавирусом. Мера будет действовать в городе с 12 июля по 22 августа, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

В столице Японии сохраняется тенденция роста числа заражений, также распространяется штамм «дельта». Режим ЧС ввели для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения. Режим ЧС будет действовать в Токио во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. До 22 августа также продлен режим ЧС в южной префектуре Окинава. До 22 числа продлены усиленные меры в восточных префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, а также в западной Осаке.

До этого решения режим ЧС действовал в японской столице до 20 июня, затем до 11 июля был введен режим усиленных мер. Этот «режим» немного мягче, чем режим ЧС. Но в обоих случаях предусмотрено ограничение времени работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажи алкоголя.

В Токио по данным на 7 июля было выявлено 920 случаев заражения, что на 206 больше, чем за неделю до этого. Ранее организаторы летней Олимпиады заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей. Отметим, что спортсмены из Карелии отправятся на игры в Токио. (фото vokrugsveta.ru)