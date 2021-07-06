Кошка размером в несколько этажей появилась на станции в Токио

Огромная трехцветная кошка около станции Синдзюку в Токио появляется на высокотехнологичном рекламном щите. Изображение трехмерное и такого качества, что животное сложно отличить от настоящего. При этом размер кисы – с несколько этажей здания, на котором установили экран. В этом можно убедиться, посмотрев ролик Vicky Morning Post на YouTube.

Цифровой щит занимает больше трех этажей. Он очень необычный: с изогнутым экраном, оснащенным светодиодами. На щите могут появляться видео формата 4K, сопровождающиеся звуками.

На изогнутом экране даже без 3D-очков изображение транслируется в трехмерном формате. Ролик с огромной кошкой жителям города показывают, чтобы продемонстрировать новую технологию. Пока это лишь тестовый прогон, официальный дебют намечен на 12 июля.

Кошка будет «просыпаться» в 7 часов утра, а бодрствовать – до часа ночи. Она станет показываться пешеходам в перерывах между рекламой и мяукать.// Фото: grapee.jp

(Смотрите видео!)