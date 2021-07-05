Ученые создали калькулятор, определяющий дату смерти

Канадские исследователи разработали инструмент, который достаточно точно прогнозирует уход человека из жизни. Это своеобразный калькулятор. Он работает на базе данных, собранных в процессе наблюдений за 491 тысячей пожилых людей, пишет cmaj.ca.

За всеми этими канадцами ухаживали дома, а параллельно собирали сведения об их состоянии. В результате появился так называемый «калькулятор смерти». Он определяет ее предполагаемую дату не на основании болезней человека, а базируясь на его состоянии.

Перед началом использования инструмента родные или врачи должны будут внести в приложение довольно много информации. Это не только история болезни человека, но и все данные о нем, его образе жизни и поведении.

Калькулятор поможет не только дать прогноз по сроку жизни, но и обеспечить надлежащий уход за человеком в его последние дни. // Фото: ferra.ru