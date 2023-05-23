23 мая 2023, 18:48
Фотокабинка появится на набережной в Петрозаводске
Администрация карельской столицы объявила аукцион на размещение нестационарных торговых объектов в городе
Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на право размещения торговых объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Предпринимателям предлагается побороться за семь торговых точек. В них можно будет продавать овощи, фрукты, выпечку, корм для птиц, а также разместить аппарат автоматического селфи.
Место для установки фотокабинки выделено на Онежской набережной, в створе проспекта Карла Маркса. Овощные киоски разрешат разместить на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды, а также на улице Ровио. Помимо этого выделяются места под торговлю кондитерскими изделиями и выпечкой, а также кормом для птиц.
Аукцион пройдет 29 июня. Заявки от участников принимаются до 22 июня. // Фото «Петрозаводск говорит»