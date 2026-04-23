23 апреля 2026, 13:50
Россия

Физрука арестовали по подозрению в педофилии в российском городе

В Воронеже пятеро детей могли стать жертвами развратного учителя
В Воронеже учителя физкультуры одной из школ заподозрили в развращении детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, не менее пяти несовершеннолетних стали жертвами физрука за последнее время. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развратных действиях. Решением суда педагог отправлен под арест.

Ранее сообщалось о том, что житель Мурманской области совершил преступное турне по Карелии.

