Бездомных собак разрешили усыплять в Татарстане

В российском регионе ужесточили меры борьбы с бездомными животными после трагедии с девятилетней школьницей, которую растерзали бродячие собаки.

В Татарстане ввели понятие «экстраординарная ситуация» в сфере обращения с животными без владельцев, которое разрешает усыплять животных. Ввести режим экстраординарной ситуации могут в двух случаях – при карантине из-за опасных болезней и нападении животного на человека, приведшем к его гибели или причинении вреда здоровью. Объявить такую ситуацию могут как во всем Татарстане, так и в отдельном районе.

Как пишет «Российская газета», когда режим объявит, то будет разрешен массовый отлов животных без хозяев, в том числе стерилизованных с метками и бирками. Их отправят в пункты временного содержания, дадут объявление о поиске хозяев. Если за 20 дней не объявится хозяин, животное усыпят.