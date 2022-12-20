Фигурки «Хагги Вагги» оказались токсичными и опасными

Содержание фенола превышено в подавляющем большинстве образцов популярных игрушек «Хагги Вагги». Часть их вдобавок не соответствует индексу токсичности, передает ТАСС.

Это показало исследование Роскачества, таких образцов с большим количеством фенола 90 процентов. Специалисты ведомства предупредили, что при регулярном взаимодействии с игрушкой ребенок может пострадать. Появятся сонливость, головокружение, головная боль.

Роскачество предлагает ужесточить требования к реализации таких игрушек. Сейчас они продаются как сувениры без сертификатов, которые обязательны для детской продукции. // фото: globallookpress.com