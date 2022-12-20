20 декабря 2022, 15:13
В страшном ДТП на Урале погибли четверо, в том числе беременная
Лобовое столкновение Lada и «Газель» произошло на трассе в Свердловской области
Смертельная авария 20 декабря унесла жизни четырех человек на Среднем Урале. ДТП произошло на автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда, передает E1.RU.
Изначально сообщалось, что погибли трое, потом региональный Минздрав уточнил, что не выжили четверо, в том числе и беременная женщина. Трагедия произошла недалеко от ОЭЗ «Титановая долина».
Автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», сообщили в ГИБДД.
Кроме четырех погибших есть двое пострадавших. Одного осмотрели врачи и направили лечиться амбулаторно, второй отказался от госпитализации. // фото: ГУ МВД России по Свердловской области