В страшном ДТП на Урале погибли четверо, в том числе беременная

Смертельная авария 20 декабря унесла жизни четырех человек на Среднем Урале. ДТП произошло на автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда, передает E1.RU.

Изначально сообщалось, что погибли трое, потом региональный Минздрав уточнил, что не выжили четверо, в том числе и беременная женщина. Трагедия произошла недалеко от ОЭЗ «Титановая долина».

Автомобиль Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», сообщили в ГИБДД.

Кроме четырех погибших есть двое пострадавших. Одного осмотрели врачи и направили лечиться амбулаторно, второй отказался от госпитализации. // фото: ГУ МВД России по Свердловской области