Три человека умерли под Тверью, в доме нашли алкоголь без маркировки

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства смерти трех мужчин. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела трех человек были обнаружены в одном из домов в деревне Никулино. Специалисты не нашли на погибших следов насильственной смерти. Также эксперты установили, что обстановка в доме не нарушена, следов борьбы нет. В то же время, следователи обнаружили в помещении спиртосодержащую жидкость без заводской маркировки.

Допрашиваются свидетели трагедии, назначены экспертизы для установления точной причины смерти мужчин. // Фото: скриншот видео СУ СК по Тверской области