Элиссан Шандалович обратился к жителям Карелии

Хочу обратиться к вам, дорогие земляки! Мы уже хорошо знаем, что такое пресловутые санкции, и наша страна показала, что мы их не просто научились переживать, а использовать себе в плюсе! Очень важно в нынешних условиях соблюдать спокойствие. Объясните это своим близким и знакомым!

- написал Элиссан Шандалович на своей странице «ВКонтакте».

Спикер парламента также сообщил о принимаемых Госдумой и Правительством России мерах поддержки. Соответствующий пакет антикризисных мер принимается сегодня. В частности, кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, механизмы для дополнительной индексации пенсий, контроль за обеспечением лекарствами, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса и др.

Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. По всем этим направлениям Законодательное Собрание Карелии берет на контроль развитие ситуации в республике. Депутаты вместе с Главой республики и Правительством Карелии выработают свой пакет антикризисных предложений,

- отметил Элиссан Шандалович.