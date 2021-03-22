Эксперты рассказали об ошибках петрозаводчан, продающих жилье

Процесс продажи жилья обманчиво прост. Особенно сейчас, когда к услугам продавцов – не только опыт знакомых, но и интернет с бесчисленными советами и инструкциями. Однако, не имея опыта в продаже недвижимости, можно серьезно навредить себе.

Много ошибок совершается еще на этапе подготовки к продаже. Некачественные фотографии жилья, малое количество задействованных рекламных площадок и, наконец, привязанность к квартире мешают искать покупателя. Тот, кто долго жил в квартире, не может беспристрастно рассказать о ее достоинствах и недостатках, а критику подчас воспринимает болезненно, что вполне понятно

- отмечает Мария Зайцева, эксперт агентства Nova Realty.

В результате продавец делает скидку там, где не нужно, или, напротив, настаивает на завышенной цене, не видя очевидных причин для снижения.

На последующих этапах, от выбора покупателя и до заключения договора купли-продажи, продавца также поджидает множество подводных камней.

Когда речь идет, к примеру, о продаже квартиры, купленной с участием маткапитала, у многих возникает вопрос о проведении сделки с участием органов опеки. Для специалиста в такой сделке нет ничего сложного. Как и в том, чтобы опознать подозрительного покупателя, с которым могут возникнуть сложности. А еще специалисты по недвижимости знают, где можно сэкономить продавцу: часть банков оформляют сверхуслуги, а это – лишние необязательные расходы

- отмечает Юлия Максименко, работающая в «Nova Realty» не первый год.

Еще одна большая ошибка самостоятельной продажи жилья – неграмотное составление договора купли-продажи. Скачать документ можно и с любого бесплатного сайта в сети. Но насколько он будет качественен? В результате можно продать жилье на невыгодных для себя условиях, и потом доказывать уже в суде свои права. Так, например, риелтор поможет составить опись имущества, которое должно остаться в продаваемой жилплощади.

По словам Юлии Максименко, свои тонкости и нюансы есть на каждом этапе продажи недвижимости:

Начиная с размещения качественных фото на рекламных площадках, которые интересны потенциальному покупателю конкретного варианта, выделения долей в жилье, приобретаемом на маткапитал, и заканчивая оформлением документов на продажу. Грамотный специалист поможет продавцу избежать потерь, затянутых сделок, конфликтов с покупателем

Последнее важно – желающих посмотреть квартиру могут быть десятки человек ежедневно в течение долгого времени. Для сотрудников агентства недвижимости – встречи, ответы на многочисленные вопросы - это часть работы. Для самостоятельного продавца – серьезное испытание на прочность.

Nova Realty входит в группу компаний Nova. Специалисты агентства, благодаря большому опыту работы, умеют провести сделку по продаже недвижимости между всеми подводными камнями.

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