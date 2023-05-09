Эксперт РА: Карелия исчерпала свою финансовую подушку безопасности

В аутсайдерах по объему остатков Тува, у которой на начало 2023 года не осталось ничего. Также в этом списке Карелия, Калмыкия и Бурятия. Мурманской области и Чукотскому автономному округу удалось повысить ликвидность в 2020 и 2021 годах, но затем почти все остатки были направлены на финансирование дефицита, сложившегося по итогам 2022 года.

«Эксперт РА» - крупнейшее кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России - предсказал сокращение подушки безопасности в бюджетах регионов на 800 млрд рублей. Эти деньги могут направить на покрытие дефицитов бюджетов из-за роста расходов при снижении доходов.

Остатки средств — это финансовая подушка безопасности регионов, сформированная в годы, когда доходы бюджетов превышали расходы. Эти средства хранятся на депозитных счетах в банках и счетах Федерального казначейства.



По итогам 2022 года совокупная сумма остатков покрывала 12,6% от утвержденных на 2023 год совокупных расходов региональных бюджетов. В отличие от показателя в денежном выражении, соотношение остатков к расходам оказалось не на самом высоком уровне: пик был в 2018 году, когда подушка безопасности была на уровне 15% плановых расходов.

У регионов остатки складываются на разных уровнях относительно их расходов и используются тоже в разном объеме, в зависимости от размера потребностей. В частности, стабильно высокий запас ликвидности в последние годы имеют Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Другие подняли его уровень на фоне благоприятного 2021 года (Липецкая, Кемеровская и Вологодская области), третьи, несмотря на санкционное давление, существенно улучшили ликвидность в 2022-м (Санкт-Петербург, Сахалинская область).

В 2023 году в условиях усиливающегося санкционного давления бюджеты регионов продолжают сталкиваться со сложностями, которые могут потребовать увеличения расходов при ограниченных возможностях наращивания налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов, пишут аналитики агентства. // Фото: freepik.com.