В Минсельхозе Карелии объяснили необходимость консервации молокозавода

Производство на молокозаводе к Медвежьегорске законсервировали. О причинах рассказали в карельском Минсельхозе.

По данным профильного ведомства, в 2023 году ООО «Медвежьегорский молзавод» испытывало финансовые трудности. В связи с чем возникли проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам. Руководством завода было принято решение о консервации производственных помещений на неопределенный срок.

По информации гендиректора молокозавода Николая Голобородько в настоящее время производственная деятельность предприятия не осуществляется. Ситуация находится на контроле карельских властей и районной администрации.

«Руководство ООО «ММЗ» проинформировано о заинтересованности министерства сельского и рыбного хозяйства РК в совместном поиске решения сложившейся ситуации. Работа в данном направлении будет продолжена»,

- сказано в комментарии министерства.

Ранее Голобородько сообщил о том, что долг по зарплате за февраль и март погашен, ведется работа по урегулированию взаимных расчетов с АО «Совхоз «Толвуйский». // фото unsplash.com