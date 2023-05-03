Молокозавод в Медвежьегорске законсервировали

Власти Медвежьегорского района сообщили о введении режима консервации производства на ООО «Медвежьегорский молзавод».

Вопрос ведения деятельности на молокозавода в Медвежьегорске обсудили в местной администрации при участии представителей прокуратуры, Минсельхоза Карелии, агентства занятости.

По информации руководителя завода Николая Голобородько, погашена задолженность по зарплате за февраль и март перед сотрудниками, введен режим консервации производства, также ведется работа по урегулированию взаимных расчетов с АО «Совхоз «Толвуйский».

В связи, с непростой ситуацией, сложившейся по результатам деятельности предприятия за последние месяцы, было решено направить информации для рассмотрения комиссией по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Карелии. // фото freepik.com