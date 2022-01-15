Эксперт: «Именно губернатору адресованы претензии жителей Карелии»

Федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовала статью, в которой высказываются экспертные мнения о перспективах сохранения в должности Главы Карелии Артура Парфенчикова. Мы вступили в выборный для Карелии год, и, очевидно, подобных публикаций будет появляться все больше. Предлагаем эту статью вниманию наших читателей.

На губернаторских выборах 2022 г. в Карелии может повториться протестное голосование по образцу Хабаровского края и Хакасии 2018 г., допускает политолог Константин Калачёв. Оценивая шансы действующего главы республики Артура Парфенчикова на переизбрание, эксперт обратил внимание, что именно к губернатору, а не к федеральному центру, адресованы основные претензии жителей Карелии.

Калачёв напомнил, что когда Парфенчиков был назначен руководителем республики, от него ждали многого, тем более что он был выходцем из региона.

«Я очень хорошо помню комментарии знакомых журналистов из Карелии, которые ранее критиковали «Единую Россию», о том, что Парфенчиков – это приобретение для республики. Но по факту завышенных ожиданий он не оправдал», – говорит эксперт. По его словам, сейчас основная проблема Карелии – это низкий уровень социального самочувствия и отсутствие образа будущего, при том что жители региона – «это образованное, продвинутое и весьма критично настроенное по отношению к власти население» и они знают, как живут в Москве, Петербурге и в соседней Финляндии.

Ранее, оценивая для «Коммерсанта» перспективы губернаторских выборов-2022, политолог Виталий Иванов высказал сомнение в переизбрании Парфенчикова, отметив его непопулярность и недостаточный контроль за ситуацией в регионе. «Проблемной территорией» Карелию назвал и политолог Евгений Минченко.

«Соглашусь с коллегами, что Парфенчиков не особо популярен. А судя по результатам выборов в Госдуму в сентябре 2021 г., он недостаточно эффективно контролирует экономические и политические процессы, в частности, то, как работает система избирательных комиссий, как проводится административная мобилизация и насколько управляемы выборы, – говорит Калачёв. – Наверное, рано пока говорить о том, что кампания в Карелии может быть конкурентной, потому что все будет определять выдвижение кандидатов от парламентских партий. Но Карелия – это проблемная территория, где протест никуда не ушел и ищет выхода наружу, и любой сколько-нибудь симпатичный кандидат может составить конкуренцию главе республики».

«Поэтому возникает вопрос: не стоит ли поменять главу заранее?»

– моделирует ситуацию Калачёв.

Политолог Александр Ильин, оценивая шансы Парфенчикова, высказал мнение, что для победы на губернаторских выборах нужно «не так много голосов». Главное, по его мнению, – это привлечь ядерный электорат, который всегда голосует за власть независимо от персоналий. «Парфенчикова воспринимают как ставленника федеральных властей, плюс его поддерживает «Единая Россия», хотя к ней у многих прохладное и скептическое отношение. Впрочем, многие из тех, кто так к ней относится, на выборы не ходят. Тем не менее связь с партией будет для губернатора скорее минусом, но плюсом станет ее разветвленный административный ресурс, который позволит набрать необходимые 30–35% голосов».

«Однако для победы нужно больше голосов, и думаю, что у губернатора есть время, чтобы сформулировать повестку избирательной кампании, показать все свои плюсы и нивелировать минусы»,

– рассуждает эксперт.

Еще одним важным фактором, влияющим на результаты голосования, Ильин считает наличие у Парфенчикова серьезных конкурентов, способных объединить протестный электорат и заставить людей прийти на участки. «Но таких персон на горизонте я пока не наблюдаю», – добавил он.

Константин Калачёв полагает, что федеральный центр может использовать имеющиеся в своем распоряжении инструменты для сохранения Парфенчикова в должности. «Вопрос в том, кому это выгодно. Карелия не чужой регион для [экс-директора ФСБ, секретаря Совбеза Николая] Патрушева и вообще эфэсбэшников и силовиков. Можно и побороться [за Парфенчикова], а можно найти замену, но это должна быть не просто смена персоналии, а понятная, вызывающая доверие стратегия развития региона. Мы же прекрасно понимаем, что рядом с Карелией есть пример успешного развития [Финляндия]».

«Республика – это жемчужина, которая нуждается в достойной оправе, а на деле мы имеем застой, деградацию, заброшенность и запущенность. Петрозаводск должен быть одним из самых комфортных и привлекательных городов России, а по факту? Обидно за регион».

«Понятно, что не глава Карелии единственный виноватый в этом, но у людей может не быть другой возможности выразить протест, кроме как проголосовать за любого другого кандидата, кроме действующего губернатора», – подытожил собеседник «Клуба Регионов».

Напомним, выборы губернатора Карелии пройдут 11 сентября 2022 г.