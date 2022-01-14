Детей войны встретили под аплодисменты в парламенте Карелии

В карельском парламенте 14 января состоялась торжественная церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков представителям старшего поколения. Среди них - депутаты прошлых созывов и бывшие сотрудники Аппарата Законодательного Собрания. Детей войны в парламенте встретили под аплодисменты.

Мы хорошо знали и понимали, насколько важно принятие закона и определение особого статуса «Дети войны Республики Карелия». Вы относитесь к тому поколению, которое испытало все тяготы войны, лишения военного времени, поэтому было несправедливо, что такой статус в Карелии не был установлен. Сегодня я могу с гордостью сказать, что Республика Карелия вошла в число тех регионов нашей страны, в которых действует особый статус «Дети войны». В этом, безусловно, огромная заслуга ветеранов, исполнительной власти и депутатов, которые работали над законопроектом,

- отметил Элиссан Шандалович.

Я не спал сегодня всю ночь. Накануне мероприятия вся жизнь прошла перед глазами. Босоногое детство и сегодняшняя жизнь - это огромная разница, которая наполняет гордостью, что мы выжили, состоялись и еще продолжаем дальше радоваться жизни, которая нас окружает,

- рассказал 80-летний Юрий Алексеевич Кореньков, депутат Законодательного Собрания II созыва.

По словам председателя Совета ветеранов Карелии Николая Черненко, Закон «О детях войны в Республике Карелия» удалось принять благодаря совместным усилиям Законодательного Собрания, Правительства Карелии и ветеранских организаций. После этого послевоенное поколение в нашей республике получило официальный статус и признание.





Заместитель отделения Центра социальной работы по Петрозаводску и Прионежскому району Ольга Шатилова отметила, что вручение удостоверений и нагрудных знаков проходит в торжественной обстановке и на дому - как удобно получателям. В труднодоступные населенные пункты организованы выездные бригады.

Каждый ветеран, каждый ребенок войны получит заслуженную награду, никто не останется без удостоверения,

- сказала Шатилова.



Напомним, в июне 2021 года карельские парламентарии приняли Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей Карелии, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В прошлом году детям войны была перечислена единовременная выплата.





По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, работа над Законом «О детях войны в Республике Карелия» продолжится совместно с ветеранами и общественными организациями.