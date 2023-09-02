Двое молодых людей набросились на входную дверь магазина

Входная дверь сетевого магазина в Петрозаводске чем-то не понравилась двум молодым людям. В итоге они повредили имущество, при этом сопровождая свои действия порцией нецензурных выражений. Их призывали к порядку, но просьбы на молодых людей не действовали.

Впрочем, появление сотрудников вневедомственной охраны тоже не сильно остудило пыл дебоширов – при задержании они оказали сопротивление. Наряд вневедомственной охраны передал парочку полиции.

В кафе в Костомукше посетитель тоже не мог спокойно провести время. Он нецензурно выражался и мешал работе персонала. Администратору ничего не оставалось, как вызвать на подмогу росгвардейцев. Разговор 49-летний мужчина продолжил уже в отделении полиции. // фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Карелии