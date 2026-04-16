16 апреля 2026, 07:50
Двое детей погибли в Туапсе после атаки БПЛА
Жилые дома повреждены в черноморском городе после нападения беспилотников
Минувшей ночью город Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По данным чиновника, обломки БПЛА повредили пять частных и один многоквартирный жилой дом. В результате налета погибли пятилетний и 14-летний дети. Двое взрослых пострадали. Семьям погибших окажут необходимую помощь.
Помимо этого, многочисленные обломки беспилотников упали на предприятия в районе морского порта города.
Атакован и курортный поселок Лоо. Там обломки упали по нескольким адресам. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Максим Попов погиб на СВО.