Двое детей погибли в Туапсе после атаки БПЛА

Минувшей ночью город Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным чиновника, обломки БПЛА повредили пять частных и один многоквартирный жилой дом. В результате налета погибли пятилетний и 14-летний дети. Двое взрослых пострадали. Семьям погибших окажут необходимую помощь.

Помимо этого, многочисленные обломки беспилотников упали на предприятия в районе морского порта города.

Атакован и курортный поселок Лоо. Там обломки упали по нескольким адресам. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии Максим Попов погиб на СВО.