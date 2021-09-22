Дорогу до Ялгубы обещают отремонтировать до конца года

Продолжается ремонт дороги от Соломенного до Ялгубы. Работы идут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает официальный Интернет-портал республики.

Дорожники уже уложили выравнивающий слой и в течение этой недели собираются приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона. В населенных пунктах и на некоторых других участках будет уложен асфальт, на остальных - щебеночно-песчаная смесь. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 23 километра.

Кроме того, будут полностью заасфальтированы 13 километров дороги от Заозерья до Пиньгубы.

Завершить ремонт дороги до Ялгубы дорожники планируют до конца этого года. Фото gov.karelia.ru