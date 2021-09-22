22 сентября 2021, 18:39
Общество

Мэрии Петрозаводска помешал одинокий гараж на Голиковке

Земельный участок на улице Калинина освободят до конца сентября

Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще один незаконно установленный объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время будет снесен гараж, расположенный в районе дома №44 по улице Калинина. Владелец самовольно построенного объекта проинформирован о скором демонтаже.

По информации городской администрации, земельный участок освободят в период с 24 по 30 сентября. Фото мэрии Петрозаводска

Обсудить
просмотр
194066
Метки: 
Петрозаводск
Голиковка
улица Калинина
гараж
демонтаж
новости петрозаводска