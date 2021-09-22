Мэрии Петрозаводска помешал одинокий гараж на Голиковке

Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще один незаконно установленный объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время будет снесен гараж, расположенный в районе дома №44 по улице Калинина. Владелец самовольно построенного объекта проинформирован о скором демонтаже.

По информации городской администрации, земельный участок освободят в период с 24 по 30 сентября. Фото мэрии Петрозаводска