22 сентября 2021, 18:39
Мэрии Петрозаводска помешал одинокий гараж на Голиковке
Земельный участок на улице Калинина освободят до конца сентября
Мэрия Петрозаводска отправила под снос еще один незаконно установленный объект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ближайшее время будет снесен гараж, расположенный в районе дома №44 по улице Калинина. Владелец самовольно построенного объекта проинформирован о скором демонтаже.
По информации городской администрации, земельный участок освободят в период с 24 по 30 сентября. Фото мэрии Петрозаводска