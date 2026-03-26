Долги по зарплате растут в Карелии

По данным на конец февраля общая задолженность по зарплате в Карелии выросла до 108,6 миллиона рублей. Такие данные приводит Карелиястат.

По информации ведомства, по сравнению с предыдущим периодом задолженность выросла на 15%. Долги образовались из-за отсутствия собственных средств у организаций, из бюджета деньги поступают исправно. Так, самая большая задолженность - более 72 миллионов рублей - образовалась перед работниками обрабатывающих производств. Почти 30 миллионов рублей должны работникам сельского и лесного хозяйства, охотникам, рыболовам и рыбоводам. Всего 426 жителей Карелии не получили полностью зарплату на конец февраля.

