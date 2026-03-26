Подорожал проезд в одном из автобусов из Петрозаводска

Частный перевозчик повысил цены на проезд в автобусе Петрозаводск-Лахденпохья, следующий через Сортавалу. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным источника, билеты подорожают с 25 апреля. Так, стоимость проезда из Петрозаводска в Ланденпохью вырастет до 1400 рублей, в Сортавалу - до 1200 рублей, в поселок Ляскеля - до 1150 рублей.

