26 марта 2026, 15:28
Подорожал проезд в одном из автобусов из Петрозаводска
Частный перевозчик повысил цены на билеты в автобусе Петрозаводск-Лахденпохья
Фото: «Петрозаводск говорит»
Частный перевозчик повысил цены на проезд в автобусе Петрозаводск-Лахденпохья, следующий через Сортавалу. Об этом сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».
По данным источника, билеты подорожают с 25 апреля. Так, стоимость проезда из Петрозаводска в Ланденпохью вырастет до 1400 рублей, в Сортавалу - до 1200 рублей, в поселок Ляскеля - до 1150 рублей.
Ранее сообщалось о том, что новые остановочные комплексы появятся в крупном районе Петрозаводска.