26 марта 2026, 14:31
В крупном районе Петрозаводска появятся новые остановочные комплексы
Контракт на производство остановочных комплексов заключен с УФСИН Карелии
Фото иллюстративное
12 новых остановочных комплексов смонтируют в Петрозаводске в этом году, сообщила глава города Инна Колыхматова у себя на vk-странице.
«Новичков» планируют установить до 30 апреля. Они, например, появятся на Лососинском шоссе у домов № 25 и № 22, корпус 1, а также у школы №9 на улице Антикайнена и у лицея №1 на Сыктывкарской улице.
Производство остановочных комплексов уже началось. Контракт на их производство заключен с УФСИН Карелии.
