26 марта 2026, 14:31
Общество

В крупном районе Петрозаводска появятся новые остановочные комплексы

Контракт на производство остановочных комплексов заключен с УФСИН Карелии
автобусная_остановка_зима
Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

12 новых остановочных комплексов смонтируют в Петрозаводске в этом году, сообщила глава города Инна Колыхматова у себя на vk-странице.

производство

 

«Новичков» планируют установить до 30 апреля. Они, например, появятся на Лососинском шоссе у домов № 25 и № 22, корпус 1, а также у школы №9 на улице Антикайнена и у лицея №1 на Сыктывкарской улице.

Производство остановочных комплексов уже началось. Контракт на их производство заключен с УФСИН Карелии.

Ранее жителей карельской столицы пригласили принять участие в экологической акции «Чистый Петрозаводск».

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
УФСИН
остановочный комплекс