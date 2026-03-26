В крупном районе Петрозаводска появятся новые остановочные комплексы

12 новых остановочных комплексов смонтируют в Петрозаводске в этом году, сообщила глава города Инна Колыхматова у себя на vk-странице.

«Новичков» планируют установить до 30 апреля. Они, например, появятся на Лососинском шоссе у домов № 25 и № 22, корпус 1, а также у школы №9 на улице Антикайнена и у лицея №1 на Сыктывкарской улице.

Производство остановочных комплексов уже началось. Контракт на их производство заключен с УФСИН Карелии.

