Дешевеющая нефть не позволит российскому рынку расти

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки в минусе, нефть дешевеет на сомнениях в дисциплине ОПЕК+. Единственный позитивный момент для акций в небольшом ослаблении рубля, но российская валюта может поменять вектор движения в течение дня. В начале торгов могут снизиться акции нефтедобывающих компаний. Противовесом им послужат бумаги золотодобытчиков на фоне рекордных цен на драгоценный металл.

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи снизился с 3217,76 п. до 3142,29 п., а индекс РТС с 1143,15 п. до 1095,28 п. Пара EUR/USD упала с $1,0942 до $1,0882. USD/RUB поднялась с 88,60 до 90,41, а EUR/RUB с 97,07 до 97,95. Нефть подешевела с $80,58 до $78.84 за баррель. Золото подорожало с $2023,50 до $2089,7 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4559,34 п. до 4594,63 п.

Азиатские рынки начали новую неделю со снижения. В Гонконге индекс упал до минимума за 13 месяцев. При этом акции проблемного застройщика China Evergrande подскочили на 13% на фоне решения суда предоставить компании время до 29 января для реструктуризации долгов. Также в плюсе торговались акции золотодобывающих компаний, как, например, бумаги Zijin Mining, которые прибавляли более 4%. Стоит обратить внимание на заявление China Reform Holdings, которая имеет государственную поддержку, структура ещё в пятницу купила некий объём акций технологичных компаний. Судя по всему, власти КНР предписали ряду структур оказывать поддержку фондовому рынку, дабы остановить его дальнейшее снижение. Нерезиденты уже четыре месяца подряд продают китайские акции. В ноябре чистый отток капитала составил 129 млрд юаней.

Японская иена существенно укрепилась вечером в пятницу на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, что денежная политика США находится на территории сдерживания. Многие расценили это заявления в качестве подтверждения, что цикл ужесточения завершился. Естественно, что крепкая иена оказывает давление на акции экспортёров. Бумаги Toyota Motor теряли около 2,2%, Honda Motor снижались на 2,4%, а Nissan Motor на 3,1%. Также в минусе были акции банков на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам. Акции Mitsubishi UFJ Financial теряли около 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial около 1,2%, а Mizuho Financial около 1,8%.

Одной из главных идей на рынке являются сомнения в том, что члены ОПЕК+ смогут показать реальное сокращение добычи в рамках своих добровольных обязательств. Решение альянса в четверг на прошлой неделе не носит обязательный характер. Соответственно, уровень дисциплины может оказаться достаточно низким.