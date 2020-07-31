Деревянные строения горели вчера вечером в районах Карелии

За истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано четыре пожара, в двух случаях вчера вечером в северных районах Карелии горели хозяйственные постройки, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Первое огненное происшествие произошло в поселке Амбарный Лоухского района. В 22:09 по неустановленной пока причине загорелась хозяйственная постройка принадлежащая жительнице поселка на улице Железнодорожной. В результате пожара деревянное строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров.

Куда серьезнее произошел пожар на улице 310-й Стрелковой дивизии в городе Суоярви.

Сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении по телефону «01» поступило 30 июля в 23:19. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, но уже к этому моменту огонь в деревянном строении чувствовал себя полноправным хозяином. Десять пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем.

В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Здесь следует напомнить, что за последние сутки, это уже второй пожар в городе, когда горят пустующее строения. Ранее 30 июля в 00 часов 10 минут неэксплуатируемое строение сгорело на улице Шельшакова.

По какой причине горят пустующие строения сейчас устанавливают специалисты.