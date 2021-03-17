Дачи в Карелии дорожают медленнее, чем в среднем по России

За последние 12 месяцев цены на дачи выросли в 78 субъектах Российской Федерации, к такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

Информация проанализирована по 82 областям, краям и республикам России. В среднем по стране дачи подорожали на 11,5%. И лишь в пяти регионах загородная недвижимость упала в цене.

В Чувашии снижение составило 13,1%, в Забайкальском крае –11,6%, в Курганской области – 5,3%, Оренбургской – 2,5%, в Якутии – 1,6%).

Сильнее всего подорожали дачи в Вологодской области – на целых 27,8%. Не слишком отстала от лидера Липецкая область (+25,7%). Следом идут Рязанская (+23,9%), Калининградская (+22,4%) и Республика Ингушетия (+21,8%).

Средняя российская дача стоит 1,9 млн рублей (+11,5% за последние 12 месяцев).

А вот в Карелии, рост цен на загородные домики вдвое ниже российского, всего +6,8%, то есть почти на уровне официальной инфляции.

Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены,

– говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

Фото с сайта img.kvartus.ru