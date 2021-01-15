Цифровой видеосервис Wink представил эксклюзивные премьеры января

Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивные премьеры января: документальный проект о России девяностых журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, эротический триллер «Преступить черту» c Марио Касасом в главной роли, биографическая драма о легендарном музыканте Дэвиде Боуи и другие новинки мирового кинематографа.

Документальный проект о России «Девяностые» (2020) — многосерийный фильм - антология, который создают основатели и продюсеры студии Line Up Данила Шарапов (Mediaslovo) и Дмитрий Литвинов (Planeta Inform). Автор и ведущий проекта — журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Сериал состоит из нескольких тематических блоков о важных темах эпохи: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также 200 интервью участников событий невероятного десятилетия. Первый фильм «Мумий Тролль. Морская» уже доступен для просмотра в видеосервисе Wink. Он посвящен выпуску революционного музыкального альбома, который изменил представление о рок - музыке.

Британо - канадская биографическая драма о легендарном музыканте «Дэвид Боуи. Человек со звезды» (Stardust, 2020) рассказывает о первом визите Дэвида Боуи в США в 1971 году. Эта поездка вдохновила молодого британского исполнителя на создание одного из самых ярких образов поп - культуры — культового альтер эго Зигги Стардаста. В роли Боуи снялся британский поэт, музыкант и актер Джонни Флинн, также в фильме сыграли американская актриса Джена Мэлоун и стендап - комик Марк Мэрон. Премьера кинокартины в Wink состоится 21 января 2021 года.

Сюжет скандинавского драматического триллера «Глубокое погружение» (Breaking Surface, 2020) разворачивается вокруг двух сестер, которые отправились в Норвегию для занятий зимним дайвингом. Однако погружение превращается в отчаянную гонку со временем, когда одна из сестер оказывается в ловушке на дне океана из-за падающих со скал камней. Фильм понравится любителям кинокартин о выживании в экстремальных условиях: «127 часов», «Эверест», «Санктум» или «Изгой».

Любителей комедийного жанра Wink порадует двумя новинками: актуальный юмор из Италии «Локдаун по-итальянски» (Lockdown all'italiana, 2020) про любовников, которые застряли дома на карантине именно в тот момент, когда собрались уйти от своих супругов; и отечественная драмеди «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» (2020) о том, как новогодний праздник меняет судьбы разных людей. В главных ролях — Юлия Александрова, Алиса Гребенщикова и Кирилл Кяро.