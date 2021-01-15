15 января 2021, 07:00
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Завершен ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Жемчужина»

Новые квартиры в центре Петрозаводска пользуются повышенным спросом

В декабре прошлого года компания «Век» завершила строительство нового объекта в центре Петрозаводска - жилого комплекса бизнес-класса «Жемчужина».  Новостройка имеет уникальное месторасположение. С одной стороны, 15 минут – и  вы окажетесь на проспекте Ленина, с другой стороны -  прямо перед домом раскинулся большой городской парк Лососинский с речкой. 

Новый дом состоит из двух секций: 5 и 16 этажей, и в нем всего 72 квартиры по три - четыре на этаже. Уровень комфорта каждого элемента системы жилого комплекса по праву можно назвать высочайшим:

  • Закрытая территория
  • Элегантные дизайнерские холлы
  • Просторные и продуманные планировки от 2-х до 4-х комнатных квартир
  • Потрясающие виды из окон
  • Автоматизированный подземный паркинг
  • Система видеонаблюдения и контроля

Кроме того, ближе к пересечению улиц Анохина и Гоголя компания реализовала уникальный проект жилого комплекса «Симфония». Комфортная благоустроенная территория, уют и тишина  - трудно поверить, что все находится вблизи оживленной части города.

Пожалуй, это единственный случай строительства двух комплексов бизнес-класса с таким выгодным месторасположением в центре Петрозаводска. Приятным дополнением  новостройки  является эффектная архитектурная подсветка.

Квартиры пользуются повышенным спросом. В продаже осталось буквально считанное количество 3-х и 4-х комнатных вариантов, а также еще есть выбор мест в подземном паркинге. Забронировать все, что вам необходимо, вы можете самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

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Метки: 
Жемчужина
квартиры
Петрозаводск
продажа
жилой комплекс
центр города