Завершен ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Жемчужина»

В декабре прошлого года компания «Век» завершила строительство нового объекта в центре Петрозаводска - жилого комплекса бизнес-класса «Жемчужина». Новостройка имеет уникальное месторасположение. С одной стороны, 15 минут – и вы окажетесь на проспекте Ленина, с другой стороны - прямо перед домом раскинулся большой городской парк Лососинский с речкой.

Новый дом состоит из двух секций: 5 и 16 этажей, и в нем всего 72 квартиры по три - четыре на этаже. Уровень комфорта каждого элемента системы жилого комплекса по праву можно назвать высочайшим:

Закрытая территория

Элегантные дизайнерские холлы

Просторные и продуманные планировки от 2-х до 4-х комнатных квартир

Потрясающие виды из окон

Автоматизированный подземный паркинг

Система видеонаблюдения и контроля

Кроме того, ближе к пересечению улиц Анохина и Гоголя компания реализовала уникальный проект жилого комплекса «Симфония». Комфортная благоустроенная территория, уют и тишина - трудно поверить, что все находится вблизи оживленной части города.

Пожалуй, это единственный случай строительства двух комплексов бизнес-класса с таким выгодным месторасположением в центре Петрозаводска. Приятным дополнением новостройки является эффектная архитектурная подсветка.

Квартиры пользуются повышенным спросом. В продаже осталось буквально считанное количество 3-х и 4-х комнатных вариантов, а также еще есть выбор мест в подземном паркинге. Забронировать все, что вам необходимо, вы можете самостоятельно на сайте или по тел. офиса продаж 33-00-43.

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