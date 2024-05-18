«Черные пятна» на карте Петрозаводска убрали сами чиновники мэрии

В Петрозаводске ровно 20 лет назад прошел второй общегородской субботник. Убирать любимый город вновь вышли работники муниципальных предприятий. Не остались в стороне и сотрудники городской администрации. Их бросили на самый сложный участок – приводить в порядок улицу Лыжную.

Убирать территорию вышли сто сотрудников мэрии. Как выяснилось, перспектива поработать граблями и метлой на свежем воздухе, чиновников нисколько не напугала.

«Это очень привычная работа. Учитывая то, что я по образованию агроном, так что я с землей связана очень близко. И дачная работа привычна. И хочется, чтобы город был чище!» - сказала Наталья Суркова, начальник отдела землепользования. Некоторые чиновники даже признавались, что наоборот, работать за столами в офисах намного тяжелее – давит груз ответственности. А здесь – дело нехитрое – бери и мети. За три часа работы силами сотрудников администрации был убран смет на улицах Лыжной (на которой как раз произвели большой ремонт) и Ровио. Удалось вывезти десять грузовиков мусора.

Разделительные полосы на этих улицах и сами тротуары не были закреплены ни за ЖЭУ, ни за Комбинатом благоустройства. Это были так называемые черные пятна на карте города, за которые никто не отвечал. А убирали их только случайные энтузиасты. И таких участков в Петрозаводске было немало. На них и сделали основной упор на том субботнике.

Вид убирающих улицы чиновников порадовал окружающих. Следить за тем, как власть работает, всегда приятно. Водитель маршрутки Андрей сказал: «Деньги им повысили нормально, вот и пусть убираются. Я только за! Раз в недельку можно им метелочку в руки – и вперед!» Сами водители маршрутных такси уверяли, что свою территорию они убирают регулярно. К сожалению, картина, которая предстала перед журналистами рядом со стоянкой машин, уверяла в обратном.

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В Петрозаводской школе №14 открылся Музей боевой славы, который называли «Чеченская боль России». Он стал первым в нашей республике музеем памяти карельских солдат, погибших на земле Чечни.

Каждый год к школьникам в преддверии 9 Мая приходили ветераны Великой Отечественной войны, чтобы рассказать о своих подвигах и военных буднях. Так было в каждой школе. Времена шли, и вот учеников нулевых годов учили патриотизму уже не на примере далеких 40-х, а недавних 90-х. Школа №14 открыла музей, который был всецело посвящен этой теме.

«Я потрясен широтой души, большим сердцем этих людей, этих детей, их педагогов. Низкий поклон от всего Союза участников боевых действий», - сказал на открытии музея Федор Рожков, председатель Союза участников боевых действий в Чечне РК.

Особое место в музее заняла фотография Николая Осипова. В 1993 году он закончил школу №14. Его призвали в армию в 1994 году. В апреле 1995 года его убили в Чечне. На открытие музея пришла Галина Осипова, мама Николая. Она сказала: «Прекратить Чеченскую войну нужно, вывести оттуда наши войска полностью. Чтобы не сражались там 18-летние и 19-летние дети, как наш сын Коля».

В целом в двух Чеченских войнах погибло к тому моменту 69 жителей Карелии, среди которых было 13 петрозаводчан.

Таким было 18 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com/