Бюджетники – опора России. Как в Карелии депутатов выбирали

Текст: Георгий Чентемиров, Антонина Кябелева

Первое, чем запомнятся выборы 2021 года, – очереди на избирательных участках в первый день голосования. Вообще говоря, трехдневные выборы в России организовали специально для того, чтобы не усугублять эпидемическую ситуацию – так, по крайней мере, эту идею обосновывала председатель ЦИК России более года назад. Однако первый день «безопасного» голосования шокировал: на некоторых избирательных участках выстроились многолюдные очереди. И о "социальной дистанции" никто не вспоминал.

Причина этих очередей была ясна: это пришли голосовать бюджетники, которых, в свою очередь, хорошенько «мотивировали» работодатели.

"Нам заведующая сказала: идите голосуйте 17 сентября. Ради этого даже отпущу вас на час раньше",

– рассказала нянечка одного из детских садов в Петрозаводске.

Этого мало. Говорят, некоторых бюджетников не просто побуждали идти на выборы – их вынудили открепиться от своих избирательных участков, чтобы они проголосовали в конкретном месте. Что, собственно, и привело к появлению очередей на отдельных участках.

Так, например, поступили, видимо, с работниками Пенсионного фонда. По нашим сведениям, еще в начале сентября им сказали получить открепительные удостоверения. Голосовать они потом пришли на избирательный участок, размещенный в «Точке кипения» возле ПетрГУ.

Другая женщина, сотрудница одной из государственных структур, сообщила, что работодатель потребовал не только прийти на участок в первый день голосования, но и скинуть в рабочий чат фотографию взятых бюллетеней. Также в распоряжение портала «Петрозаводск говорит» попала переписка из рабочего чата другого государственного учреждения; его руководитель настойчиво требовал от подчиненных «информацию по явке». Человек, предоставивший скриншот сообщения, попросил не указывать ни своего имени, ни организации – он боится мести со стороны начальства.

В буквальном смысле знаменитым 17 сентября стал участок № 65, расположенный в здании Карельской филармонии. Фотограф «Столицы на Онего» запечатлел очередь, змеившуюся по лестнице и холлу. Представить, что все эти люди одновременно пришли «ненароком», крайне тяжело. По информации «ПТЗ говорит», сюда «сгоняли» сотрудников МВД, предварительно попросив их одеться в штатское. Еще одну очередь сфотографировали в музыкальной школе на улице Московской.

Человек, ранее работавший в участковой избирательной комиссии, считает, что единственное разумное объяснение произошедшего – стремление проконтролировать явку. Если люди будут голосовать по месту прописки, узнать, пошли ли они на выборы, будет гораздо сложнее. А так их можно посчитать по головам – в прямом смысле слова.

Ситуация с массовым голосованием имела место не только в Карелии, но и во многих регионах России. Ее даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. В частности, его спросили о массовом наплыве на избирательные участки силовиков – военных и полицейских. Пресс-секретарь Дмитрий Песков предположил, что очереди в первый день голосования носят совершенно естественный характер и не свидетельствуют об административном давлении.

– А почему нужно считать, что это принуждение? Люди же приходят голосовать. И военные голосуют, и полицейские голосуют. Абсолютно нормальная практика. Голосование трехдневное, много людей хотят побыстрее проголосовать, освободить себе выходные. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно, – цитирует чиновника «Интерфакс».

Не увидели проблемы и в Центре общественного наблюдения. Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова сказала, что к ним не поступало никаких жалоб, касающихся принуждения к голосованию. А открепительные удостоверения, говорит Кулакова, люди могут брать и по своей воле.

– Да, мы видели эти фотографии. Сама лично я никаких очередей не наблюдала. Но слышала от руководителей различных структур, что они своим сотрудникам разрешили прийти на работу позже или уйти пораньше, чтобы те проголосовали. Те, кто не изъявлял желания идти голосовать, работали в обычном режиме…

Что касается открепительных удостоверений. Кто-то живет в Сулажгоре, а работает на Ключевой. Ему удобно проголосовать поближе к работе. Не исключено, что такие сценарии были. Не располагаем жалобами, что кого-то заставили,

– прокомментировала Любовь Кулакова.

– Граждане в силу трехдневного голосования решили проголосовать по месту нахождения. Не было концентрации на одном участке; на многих участках было перезакрепление и по Петрозаводску, и по районам Карелии. Мы все это видим. У нас не было фактов давления.

Было одно обращение от кандидата, который говорил, что якобы есть такое давление; мы отправили его на проверку министру внутренних дел, сейчас идет проверка с нашим участием. Кроме того, 18 тысяч человек приняли решение перзакрепиться. На общероссийском голосовании было 25 тысяч; на выборах президента было 22 тысячи,

– рассказал председатель ЦИК Алексей Бахилин

В целом, по словам руководства ЦИК Карелии, выборы прошли очень спокойно. Алексей Бахилин отметил, что во время нынешней выборной кампании практически не было судебных споров. В комиссию поступило всего 17 обращений.

– Жалоб на незаконную деятельность практически не поступало. Были сообщения в телеграмм-каналах о якобы подкупе избирателей. Но мы незамедлительно отправили это в МВД. МВД, кстати, тщательно провело проверку по этому поводу. Никаких даже намеков на подкуп избирателей (а вы поймите, его достаточно просто обнаружить и установить) не было. Информация являлась недостоверной, – сказал Бахилин.

По его словам, в центральной избирательной комиссии постоянно занимались мониторингом СМИ, социальных сетей, чтобы пресечь незаконную агитацию. Было только два официальных обращения в ЦИК, связанные с незаконной агитацией, но они, по словам председателя ЦИК РК, не подтвердились.

Алексей Бахилин также рассказал, что на двух участках были попытки выноса бюллетеней.

– Четко работала полиция, председатели участковых избирательных комиссий. Были пресечены попытки. Это все отслеживается, это все видно.

Других сомнений, кроме рассуждения телеграмм-каналов, у нас нет. Вот их нет, просто априори нет. То, что какие-то видео и всякие там аудиозаписи транслировать, но, знаете, можно много чего натранслировать. Это никакого отношения к избирательному процессу не имеет. Выезжала полиция. Выезжала ни один раз. Проводились три рейда, которые проверяли эту информацию. Никакого подтверждения она не нашла,

– так прокомментировал Бахилин сообщения о «каруселях».

Руководитель ЦИК Карелии подтвердил отключение электричества на некоторых участках Петрозаводска. По его словам, отключения электроэнергии были зафиксированы и на избирательных участках в районах. Например, отключение электричества произошло в Виданах. «Это жизнь, технические сложности, которые возникли», - сказал Бахилин. Он отметил, что в Петрозаводске МЧС оперативно предоставило генератор, и «заминка была небольшая».

– Это никак не повлияло на подсчет голосов, – сказал он. – Никаких сомнений в подсчете голосов у нас нет, – сказал Бахилин.

В том, что серьезных нарушений на выборах в Карелии не выявят, сомнений тоже ни у кого нет. Как и в том, что принуждаемые к голосованию люди, если такие были, не будут жаловаться на действия работодателей. Впрочем, даже если принуждение к голосованию имело место, оно не помогло карельским чиновникам спастись от электорального диссонанса. Явка на выборах в Карелии составила 39,72 процента; общероссийский показатель – 51,68 процента. Похоже, очередь на уастке в филармонии оказалась недостаточно длинной.