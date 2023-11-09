Бурные потоки из канализации заливают лес на Древлянке

Вода из канализации затапливает лес на Древлянке. Об этом рассказали в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» «ВКонтакте».

Местная жительница запечатлела это и разместила видео с фотографиями в паблике. По ее словам, бедствие продолжается третий день.

- Вот такое безобразие, мягко сказать, происходит в нашем районе (Древлянка-8). В первый же день, когда обнаружила, звонила в аварийку, вчера были из Водоканала, что-то там делали. Но потоки канализации продолжают литься в лес,

- написала она.

По словам горожанки, вокруг стоит тошнотворный запах от канализационной воды. Весь лес залит и вода продолжает прибывать. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» / ВКонтакте