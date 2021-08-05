Борец Угуев принес России шестнадцатое золото Олимпиады

Россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финале он победил индуса Кумара Рави (7:4).

Теперь в копилке сборной России 16 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых наград. В неофициальном медальном зачете российская команда борется за четвертое место с Великобританией и Австралией.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures