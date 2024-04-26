26 апреля 2024, 12:15
Бомж в Петрозаводске украл оставленную около ТЦ детскую коляску
Женщина ненадолго оставила коляску на улице и не нашла ее, когда вернулась
Жительница Петрозаводска оставила детскую коляску около торгового центра и не нашла ее на месте, когда вышла оттуда. Наряд ППС задержал похитителя недалеко от места кражи, сообщили в МВД Карелии.
Вор не успел далеко уйти и попался с коляской. Оказалось, это 55-летний мужчина без определенного места жительства. Его ранее уже привлекали к ответственности за имущественные преступления.
Вор признал вину и рассказал, что украл принадлежащую 34-летней горожанке детскую коляску, чтобы возить в ней металлолом для сдачи. Похищенное имущество изъяли и отправили похитителя в спецпомещение для задержанных лиц по статье об административных правонарушениях. // фото: freepik.com