Молодой друг украл деньги со счета 45-летней женщины

Женщина в Медвежьегорском районе лишилась 75 тысяч рублей с банковского счета. Оказалось, деньги постепенно переводил себе ее молодой знакомый, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что 29-летний мужчина начал общаться с потерпевшей не так давно. В один из вечеров она одолжила ему денег для покупки продуктов к столу.

Отдала свой смартфон, сказала код для входа в приложение банка. Мужчина перевел себе нужную сумму и запомнил пин-код, которым потом стал пользоваться.

Однажды женщина вернулась с ночной смены и легла спать, а ее друг захотел выпить. Своих денег у него не было, поэтому он взял телефон подруги и перевел себе 15 тысяч рублей, которые потратил на застолье с друзьями.

В другой раз он попросил телефон якобы для звонка маме, но вместо этого перечислил себе еще 20 тысяч рублей. На эти деньги снял квартиру, чтобы устроить вечеринку, купил алкоголь и новую одежду. Последнее списание он осуществил под тем же предлогом – на этот раз перевел себе 40 тысяч рублей.

Подозреваемый признал вину и добровольно выдал семь тысяч рублей, которые не успел потратить. Ущерб он пообещал возместить. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pixabay.com