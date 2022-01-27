Более 88 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 26 января

За последние сутки в России выявлены 88 816 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 665 человек, выписаны - 29 754. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 26 586 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 11 808, в Архангельской области - 968, в Ленинградской области - 912, в Вологодской области - 384, в Мурманской области - 435.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 404 617 раз. Скончались 328 770 человек.

Напомним, в Карелии 26 января Covid-19 выявлен у 520 человек. Фото pixabay.com/icsilviu