Названы симптомы омикрона у детей, требующие срочного вызова врача

Педиатр Анна Левадная перечислила наиболее опасные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса, которые наблюдаются у детей. Слова специалиста приводит «ТСН 24».

Как отметила врач, появление у ребенка признаков дыхательной и сердечной недостаточности требует срочного обращения к медикам. К таким симптомам относятся одышка, учащение дыхания и избыточное стяжение межреберий и подреберий. Посинение носогубного треугольника также является тревожным звонком, так как такой симптом - проявление нехватки кислорода в крови.

«Также у детей будет отмечаться бледная, синяя, серая кожа, ногти и губы могут также поменять цвет. Уменьшается выделение мочи, нарушается сознание, появляется вялость. Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ», - отмечает эксперт. Основными симптомами омикрона у детей Левадная назвала заложенность носа, чиханье, головную боль, жидкий стул, боль в горле, озноб и нарушение обоняния и вкуса. Фото pixabay.com/ProPhotos