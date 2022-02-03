Более 80% ипотечных сделок Сбера проходят с электронной регистрацией

86% сделок по ипотеке в Карелии зарегистрировано с использованием сервиса электронной регистрации. Годом ранее показатели были на уровне 83%.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Электронная регистрация – безопасна и удобна, интерес к ней, как показывает статистика, среди покупателей жилья ежегодно растёт. Одно из ее преимуществ – дисконт 0,3 п.п. для клиентов Сбера на ставку по ипотеке при использовании сервиса. В пересчёте на период кредитования получается хорошая экономия. Кстати, воспользоваться этой возможностью можно до 1 февраля 2023 года.

Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы – процедура занимает, как правило, не более одного дня - участники сделки получают в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Кроме того, около 90% сделок в республике осуществляется с помощью сервиса безопасных расчётов. Благодаря ему безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем происходят без дополнительных посещений офиса банка.

Деньги будущего владельца жилья хранятся в Сбере до регистрации договора купли-продажи недвижимости в Росреестре, после чего клиент получает уведомление о том, что сделка состоялась, а деньги поступают на счет продавца.

Сервис безопасных расчетов и электронная регистрация права собственности позволяют осуществить куплю-продажу недвижимости, когда стороны находятся в разных населенных пунктах. Они также дают возможность проводить сделки за наличный расчет.