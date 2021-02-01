Более 214 миллиардов направят на поддержку проектов в Арктике

Правительство выделит более 214 миллиардов рублей на поддержку инвестиционных проектов в Арктике. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень проектов, которым окажут государственную поддержку, уже определен в правительстве, передает ТАСС.

«В их числе - несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей»,

- сказал Мишустин.

Бизнес сможет рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры для промышленных объектов. В частности, поддержку государства получат шесть крупных проектов, которые направлены на создание горно-металлургического комбината, морского терминала по перевалке минеральных удобрений и завода для разведения лосося и форели в Мурманской области. Кроме того поддержку окажут проектам по строительству горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре. Деньги выделят на модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург может стать отправной точкой туристических направлений в Арктику. Власти города обсуждают возможность организации маршрутов для туристов с властями Карелии. (фото goarctic.ru)