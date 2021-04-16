Более 20 новых случаев внебольничной пневмонии зафиксированы в Карелии

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали об обстановке с внебольничной пневмонией в Карелии.

За последние сутки в лечебные учреждения были доставлены 22 человека. Новых летальных исходов не зафиксировано.



В общей сложности с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5668 пациентов, 132 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим делают исследования на ковид. (фото borvedomosti.ru)