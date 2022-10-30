Более 1400 водителей не пропустили пешеходов и нарвались на штраф

В Карелии с начала года более 1400 водителей привлекли к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. За административное нарушение предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей.

На днях в Кондопоге 44-летний водитель не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Нарушение не осталось не замеченным. В отношении водителя составили административный материал.

Водителей призывают при подъезде к пешеходному переходу заблаговременно снижать скорость и быть готовым к остановке автомобиля для пропуска пешехода.

Напомним, вечером 28 октября в Петрозаводске на пешеходном переходе сбили женщину. На пешехода наехал автомобиль ВАЗ под управлением 73-летнего водителя. А вечером 29 октября в Шуе был сбит мужчина, который шел по проезжей части. (фото Госавтоинспекция РК)