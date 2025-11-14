Бетонные кольца и блоки перегораживают проезды в Петрозаводске

В карельской столице проезды во дворах блокируют бетонными преградами.

В паблике «Подслушано в Птз» на днях жаловались, что проезд между домами № 7 и № 11 по улице Северная стал похож на трассу. Горожане говорят, машины едут, не сбавляя скорости, из подъезда не выйти. Одни перегораживали проезд, накидывая палки и камни, а другие все это раскидывали. Теперь же там кто-то установил бетонный блок – его так просто не сдвинуть.

Еще один проезд во дворе перекрыли на Московской – посреди асфальта теперь лежит бетонное кольцо. Горожане в соцсети интересуются, насколько это законно.

«Из-за чего и законно ли перекрыли проезд по улице Московская 15? Положили бетонное кольцо и поставили знак тупик».