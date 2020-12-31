Банк УРАЛСИБ подтвердил наивысший уровень качества услуг

Банк УРАЛСИБ вновь получил оценку «Знак качества» на уровне А1, что соответвует наивысшему уровню услуг. В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель», потенциальные клиенты получали консультацию по поводу удаленного открытия расчетного счета для малого бизнеса и ИП. В целом участники проверок отмечали приветливость и активность сотрудников, готовность помогать и давать рекомендации была оценена на «отлично». Сотрудники вели конструктивный диалог, подробно отвечали на вопросы, старались заинтересовать потенциального клиента. Клиенты отметили консультации как полные и информативные: был подобран оптимальный пакет обслуживания, рассказано об особенностях и нюансах.

В Банке УРАЛСИБ также есть возможность дистанционного открытия счета для клиентов-предпринимателей. Для того, чтобы стать клиентом банка, нет необходимости посещать отделение – достаточно оставить онлайн-заявку, по которой с клиентом свяжется сотрудник банка и сориентирует по дальнейшим шагам, предложит удобное место и время встречи для подписания документов. На сайте есть возможность заказать «Обратный звонок», оставить онлайн-заявку на продукт. Пользователям также доступен широкий спектр дополнительных сервисов и возможностей, которые упрощают ведение бизнеса. Клиенты могут бесплатно воспользоваться сервисом «Светофор», который помогает определить надежность контрагента. Кроме того, у банка есть свой «Университет бизнеса», на страницах которого проводятся онлайн-семинары, а также размещено более 100 видео-уроков для старта и развития бизнеса на самые разные тематики.

Как показали результаты проверок, потенциальные клиенты были готовы в будущем воспользоваться услугами организации и рекомендовать ее своим родным и близким.

Позитивное влияние на оценку оказали широкая офисная сеть Банка и активное развитие организацией электронных каналов взаимодействия с клиентами, прозрачность и полнота раскрываемой информации о своей деятельности и услугах, наличие широкой продуктовой линейки для различных клиентских сегментов, а также комплексная поддержка Банком своих клиентов (особенно в сегменте малого и среднего бизнеса) в период действия режима ограничений, связанных с пандемией.

Финансовый анализ показал, что банк способен поддерживать текущий финансовый профиль, несмотря на ужесточение условий операционной деятельности и нестабильности на финансовых рынках. Норматив достаточности капитала составляет 10,3%, норматив мгновенной и текущей ликвидности 75,8% и 205% соответственно, что оказывает позитивное влияние на уровень оценки.

Банку присвоены рейтинги российских и международных рейтинговых агентств на умеренно высоком уровне, что отражает хорошую оценку кредитной и финансовой устойчивости банка: «ВВ-» от Fitch Ratings, «B» от Standard&Poor’s, «B2» от Moody’s Investors Service, BBB-(RU) от АКРА и BBB+.ru от НКР.

«Знак качества» – уникальная на российском рынке унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг. Специалистами БизнесДром проводится анализ публичной и внутренней информации, а также фиксируются уровень удовлетворенности клиентов, принимаются во внимание официальные данные регулятора.