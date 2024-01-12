12 января 2024, 18:43
Автоклуб 10 RUS

Автомобили нарушителей продолжат эвакуировать в Петрозаводске

На Древлянке сегодня ночью запланирована уборка снега

Сегодня ночью снег продолжат убирать в Петрозаводске. Работы планируют вести на четной стороне улицы Попова и четной стороне Березовой аллеи. В ГИБДД подчеркнули, что на этих улицах в ночное время запрещена остановка транспорта.

Водителей призвали быть внимательными при парковке, смотреть на знаки и таблички под ними. 

Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, эвакуируют. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости петрозаводска
парковка
снегоуборочные работы