Автомобили Lada могут подорожать уже осенью

Автомобили Lada могут уже этой осенью подорожать на 3-5 процентов. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Бургазлиев, его слова приводит «Газета.ру».

Корректировка цен может произойти в ноябре, считает специалист. Он отметил, что в зависимости от модели и комплектации стоимость автомобилей вырастет на 25-40 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожает Lada Vesta, отмечает Бургазлиев. Для сборки этого автомобиля используется много импортных деталей, отметил эксперт.

Рост стоимости продукции специалист объяснил ослаблением рубля. Поставщики компонентов из Китая в этой ситуации постоянно повышают цены. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter