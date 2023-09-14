Ребенок получил глубокие раны головы в школе в российском регионе

В Московской области конфликт между учениками одной из школ завершился кровавой расправой. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным телеканала, инцидент произошел в Сергиевом Посаде 11 сентября. Между двумя девятиклассниками разгорелся конфликт, который достиг кульминации в школьной столовой. Юноши сперва облили друг друга чаем, а затем один из школьников, который стал жертвой травли со стороны сверстников, разбил стеклянную кружку о голову своего обидчика.

В результате инцидента подросток получил глубокие раны лица. Ребенку оказали первую помощь, после чего госпитализировали.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Они намерены в числе прочего выяснить, почему руководство школы не предотвратило конфликт между детьми. // Фото: unsplash.com / Io & Tech