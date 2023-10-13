Автомобиль вспыхнул ночью под Петрозаводском

Сегодня ночью в селе Заозерье произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:05. На место выехали пятеро спасателей. Выяснилось, что горит легковой автомобиль.

Борьба с огнем продолжалась недолго. В 00:30 возгорание было ликвидировано. Транспортное средство оказалось заметно повреждено. // Фото: freepik.com / Ilovehz