13 октября 2023, 11:56
Происшествия

Автомобиль вспыхнул ночью под Петрозаводском

Пожарные ликвидировали ночное возгорание в Заозерье

Сегодня ночью в селе Заозерье произошел пожар. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 00:05. На место выехали пятеро спасателей. Выяснилось, что горит легковой автомобиль.

Борьба с огнем продолжалась недолго. В 00:30 возгорание было ликвидировано. Транспортное средство оказалось заметно повреждено. // Фото: freepik.com / Ilovehz

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