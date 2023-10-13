Мужчина выбрал неудачный способ порадовать жену и поплатился

Работники магазина в Кеми обнаружили пропажу духов во время ревизии. Оперативники, просмотрев записи с камеры наблюдения, заметили подозрительного мужчину. С ним удалось поговорить.

31-летний местный житель пояснил, что украл парфюм, чтобы порадовать жену, но с ароматом не угадал. Тогда мужчина сходил в другой магазин и снова украл духи. Его поместили под подписку о невыезде. // фото unsplash.com/ Nathalia Rosa