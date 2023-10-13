Медики из Ленобласти помогли довезти ребенка из Карелии до больницы

Карета «скорой помощи» с четырехлетним пациентом из Петрозаводска направлялась в медицинский центр в Северной столице. Но в пути машина сломалась.

Поломка произошла в районе деревни Юшково в Волховском районе. Мальчик был в состоянии средней тяжести, находился в сознании и дышал сам, рядом была мама, сообщает ЛенТВ24.

На помощь карельским врачам пришли коллеги из Сясьстроя. Они забрали малыша с мамой с вынужденной остановки и довезли до больницы в Петербурге. // фото «Петрозаводск говорит»