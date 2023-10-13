13 октября 2023, 11:13
Медики из Ленобласти помогли довезти ребенка из Карелии до больницы
Автомобиль сломался в пути, на выручку карельским коллегам пришли медики из Сясьстроя
Карета «скорой помощи» с четырехлетним пациентом из Петрозаводска направлялась в медицинский центр в Северной столице. Но в пути машина сломалась.
Поломка произошла в районе деревни Юшково в Волховском районе. Мальчик был в состоянии средней тяжести, находился в сознании и дышал сам, рядом была мама, сообщает ЛенТВ24.
На помощь карельским врачам пришли коллеги из Сясьстроя. Они забрали малыша с мамой с вынужденной остановки и довезли до больницы в Петербурге. // фото «Петрозаводск говорит»